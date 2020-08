Franco Ordine: «Tonali? Chi prima arriva meglio alloggia»

Il noto giornalista e commentatore TV ha parlato di quello che sembra diventato un obiettivo concreto del Milan; Sandro Tonali

Intervenuto a Tutti Convocati su Radio24, il noto giornalista Franco Ordine, da sempre attento alle vicende rossonere, ha parlato dell’interessamento del Milan per Sandro Tonali.

Come detto, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile sorpasso del Milan sull’Inter per il classe 2000 e Ordine sembra confermare tale indiscrezione: «E’ come diceva mio nonno Francesco…’chi prima arriva meglio alloggia’. Il ragazzo, quando gli hanno parlato di Milan non si è certo tirato indietro dicendo di avere un accordo con l’Inter».