Franco Ordine sicuro: «Il Milan non è più forte dello scorso anno»

Franco Ordine ha chiarito come secondo lui il Milan non sia più forte dello scorso anno ma sfrutti soltanto una migliore preparazione

Franco Ordine, intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, ha espresso questo giudizio sul Milan attuale dopo la vittoria per uno a zero dei rossoneri nella prima giornata contro la Sampdoria:

«Il Milan non è più forte dell’anno scorso, assolutamente no. I rossoneri sfruttano una preparazione molto lunga, con poche amichevoli. Tutto per cercare di evitare il numero industriale di infortunati dello scorso anno».