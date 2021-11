Franco Neri: «Juve ancora in corsa per lo scudetto, se le altre...»

Franco Neri, in un’intervista esclusiva a juventusnews24, ha parlato della lotta scudetto e delle possibilità della Juventus di rientrare

Franco Neri, noto comico e cabarettista, è intervenuto in esclusiva a juventusnews24. Ecco un estratto sulla lotta scudetto:

«Juve ancora in corsa per lo scudetto? Si, è ancora molto lunga. Difficile che la Juve riesca a portare a termine un’altra rimonta, ma non è tutto perduto. Se le squadre davanti avranno qualche momento di sbandamento dovremo essere bravi a sfruttarlo, bisogna ricominciare a vincere partite con regolarità come una volta. Di scudetto comunque non parlerei in questo momento»

