Franco Baresi: «Berlusconi straordinario, voleva vincere ed emozionare»

Franco Baresi ha ricordato il suo Milan e Silvio Berlusconi. Le sue parole all’intervista di Federico Buffa di Sky Sport.

«Berlusconi è stato straordinario perché quando è arrivato al Milan subito aveva in mente qualcosa di anormale. Infatti lui cercava sempre di parlarci, di trasmetterci che voleva vincere, ma voleva emozionare. Il Napoli degli anni ’80 e ’90 era l’avversario più ostico da affrontare: loro avevano Maradona che è stato straordinario perché dimostrava sempre e non si lamentava per le botte che prendeva. Inoltre si muoveva e aveva sempre una parola per la squadra, per il compagno. Questo è stato un leader importante».