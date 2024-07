Formazioni ufficiali Spagna Francia: le SCELTE di Deschamps su Theo Hernandez e Maignan per la semifinale di Euro2024

Sono state diramate le formazioni ufficiali con le quali alle 21:00 scenderanno in campo Spagna e Francia per giocarsi la semifinale dell’Europeo. Occhi in casa Milan sui giocatori in campo: sia gli attuali rossoneri (Theo Hernandez e Maignan) sia i possibili futuri rossoneri (Alvaro Morata).

SPAGNA (4-3-3): Unai Simón; Navas, Nacho, Laporte, Cucurella; Olmo, Rodri, Fabián Ruiz; Yamal, Morata, Nico Williams. CT: de la Fuente.

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez; Kanté, Tchouameni, Rabiot; Dembele, Kolo Muani, Mbappé. CT: Deschamps.