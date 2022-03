Formazioni ufficiali Portogallo Turchia: Leao in panchina

In contemporanea con Italia-Macedonia, in campo anche Portogallo-Turchia seconda semifinale dei playoff Mondiali. Leao in panchina

In contemporanea con Italia-Macedonia, in campo anche Portogallo-Turchia seconda semifinale dei playoff Mondiali. Le vincenti di queste due sfide si affronteranno in finale per un posto al Mondiale.

Sono ufficiali le formazioni ufficiali e nella formazione portoghese, l’attaccante del Milan Rafa Leao partirà dalla panchina:

PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa; Dalot, Danilo Pereira, Fonte, Guerreiro; Bruno Fernandes, Moutinho, Bernardo Silva; Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Otavio. Ct: Santos.

TURCHIA (4-2-3-1): Cakir; Kabak, Demiral, Soyuncu, Kutlu; Celik, Kokcu, Calhanoglu, Akturkoglu; Burak Yilma, Under. Ct: Kuntz.