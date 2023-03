Formazioni ufficiali Portogallo Liechtenstein: la scelta su Leao

Le formazioni ufficiali del match tra Portogallo e Liechtenstein. La scelta del c.t. Roberto Martinez su Leao

Tra pochi minuti il Portogallo scenderà in campo nella prima giornata delle qualificazioni ad Euro 2024. Avversario dei lusitani il Liechtenstein. Roberto Martinez lascia in panchina Rafael Leao. L’attaccante del Milan non è nell’11 iniziale del match.

FORMAZIONE: Rui Patrício; Rúben Dias, Danilo e Gonçalo Inácio; João Cancelo, Bruno Fernandes, Palhinha e Guerreiro; Bernardo Silva, João Félix, Cristiano Ronaldo.