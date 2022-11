Formazioni ufficiali Milan Salisburgo: le scelte di Pioli e Jaissle

Ecco di seguito le formazioni ufficiali che scenderanno in campo dal primo minuto in Milan Salisburgo

Alle ore 21 scenderanno in campo Milan e Salisburgo per strappare un pass per gli ottavi di finale di Champions League. Ecco di seguito le formazioni ufficiali del match:

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Theo Hernandez, Tomori, Kjaer, Kalulu; Tonali, Bennacer; Rebic, Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli

SALISBURGO (4-3-1-2): Kohn; Dedic, Pavlovic, Wober, Solet; Kjaergaard, Gourna-Douathm, Selwald; Sucic; Okafor, Adamu. All. Jaissle