Formazioni ufficiali Pomigliano Milan femminile: le scelte di Ganz

Formazioni ufficiali Milan Femminile Pomigliano: Ganz sceglie il 3-4-2-1 e si affida alla solita Giacinti nel tridente

Maurizio Ganz ha diramato la formazione ufficiale per la sfida del suo Milan Femminile contro il Pomigliano. Il tecnico conferma il 3-4-2-1 e lancia capitan Giacinti centravanti con alle spalle Thomas e Stapelfedt. Arnadottir guiderà la linea difensiva a tre. Le rossonere vogliono i tre punti per continuare la rincorsa in classifica.

Formazione UFFICIALE (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Arnadottir, Agard; Bergamaschi, Adami, Grimshaw, Tucceri; Thomas, Stapelfeldt; Giacinti. Allenatore Ganz.