Fonseca studia TRE POSSIBILITÀ tattiche per il suo Milan: ultime

Fonseca studia TRE POSSIBILITÀ tattiche per il suo Milan: a cosa sta pensando il tecnico. Tutti i DETTAGLI

lavori in corso in casa Milan. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola Paulo Fonseca starebbe studiando tre possibilità a livello tattico per la sua nuova squadra.

Le variabili sono a centrocampo. Nel primo caso 4-2-3-1 con Loftus-Cheek sulla trequarti e Fofana-Reijnders in mediana. Nel secondo spazio a Samardzic alle spalle della punta con l’inglese arretrato. Nella terza 4-3-3 puro con il serbo schierato in mediana con Fofana e Loftus-Cheek.