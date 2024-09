Fonseca Milan, col Lecce è VIETATO sbagliare: c’è una nuova PAROLA D’ORDINE dopo la vittoria del derby contro l’Inter

La nuova parola d’ordine per il Milan dopo la vittoria nel derby contro l’Inter è continuità. Come scrive Tuttosport, infatti, già con il Lecce per Fonseca è vietato sbagliare.

Il Milan visto nella stracittadina deve diventare un’abitudine per ambire a grandi traguardi e per l’allenatore è fondamentale cambiare rotta in maniera definitiva. Per riuscirci Fonseca può contare su un gruppo compatto intorno a lui e principi di gioco condivisi.