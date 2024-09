Fonseca Milan, c’è un TERRIBILE sospetto! SUSSURRI da Milanello, i tifosi STENTANO a crederci

Fonseca-Milan, c’è un terribile sospetto: alcuni giocatori potrebbero remare contro l’allenatore. Situazione delicata in vista del derby

Come riferito dal Corriere dello Sport, in casa Milan c’è un terribile sospetto a poche ore dal derby di questa sera contro l’Inter a San Siro. La sensazione che serpeggia a Milanello è quella che alcuni giocatori, e quindi non solo i tifosi e l’ambiente, non remino dalla parte del tecnico Paulo Fonseca.

In sostanza parte della squadra sarebbe favorevole ad un avvicendamento: vedremo se questo sarà confermato dall’atteggiamento dei rossoneri nel derby di questa sera.