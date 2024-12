Fonseca Milan: tre giorni di riposo al gruppo e le ‘raccomandazioni’ sul cenone. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Paulo Fonseca, in vista delle vacanze natalizie, ha deciso di assegnare a tutto il gruppo squadra Milan tre giorni di riposo. Oggi, domani e dopodomani, dunque, non è previsto nessun allenamento a Milanello.

Come scrive La Gazzetta dello Sport il tecnico, però, avrebbe chiesto delle “rassicurazioni sul cenone e sul non rimanere completamente fermi“. Dal 26 dicembre in avanti, infatti, inizierà la preparazione per la Roma.