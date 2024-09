Fonseca Milan, arriva la CONFESSIONE che non ti aspetti: ha già capito QUESTA cosa, CONSAPEVOLEZZA assoluta

Fonseca-Milan, arriva la confessione che non ti aspetti: ha già capito che il suo destino dipende esclusivamente dal derby

Come riferito da Repubblica, in casa Milan è effettivamente partito il casting per il nuovo allenatore rossonero. Da questo punto di vista è emerso un particolare molto importante relativo a Fonseca.

Fonseca consapevole che un pari con l’Inter potrebbe non bastare a salvarlo. L’allenatore sarebbe stato al centro di un teso confronto tra Ibra e la coppia Furlani-Moncada dopo la sconfitta di martedì. Nessuno a Casa Milan nega più il casting per il successore