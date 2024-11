Fonseca Milan, c’è un dato che preoccupa il tecnico! La statistica non mente, il portoghese vuole correre ai ripari

Fonseca Milan, il tecnico è decisamente preoccupato dalla deficitaria tenuta difensiva della squadra: decisamente troppi i gol subiti

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, c’è un tema in casa Milan che preoccupa particolarmente Paulo Fonseca: quello della tenuta difensiva.

Anche ieri il reparto milanista è andato totalmente in difficoltà e lo ha fatto con una squadra che prima della gara, nei precedenti quattro turni, aveva segnato appena due reti. Inspiegabile la prateria lasciata agli slovacchi in occasione del primo gol, così come la sofferenza nel primo tempo. Nel post gara Paulo Fonseca ha sottolineato come la causa sia più legata a delle letture individuali sbagliate. Può essere vero ma sembra che tutta la squadra sia troppo sbilanciata