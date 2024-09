Fonseca Milan, Pasqualin lo AVVISA: «Per il campionato i favoriti sono LORO»

Fonseca-Milan, Claudio Pasqualin ha avvisato il tecnico portoghese: l’Inter resta la netta favorita per lo scudetto

Claudio Pasqualin, noto agente, ha parlato così a Il Messaggero Veneto:

PAROLE – «Vedo l’Inter per lo scudetto, rimasta una spanna sopra le altre, a cominciare dalla Juventus che è partita bene ma ha deluso con la Roma, segno che c’è del lavoro da fare. A proposito di Roma, il caso Dybala ha creato tanti problemi a De Rossi, mentre di problemi grossissimi ne ha il Milan, come si è visto anche dal comportamento di Leao ed Hernandez. Udinese in vetta con Inter, Juve e Torino? Vedendola da tifoso è difficile non essere felici, ma oltre a cercare di scacciare i molti pensieri ottimistici riconosco anche che la fortuna ci è stata finora alleata, specie col Como quando la dea bendata ha preso le sembianze di Cutrone che ha sbagliato il rigore».