Fonseca Milan, il DATO non mente: è la sua PARTENZA peggiore di sempre da allenatore. Ha conquistato solo 2 punti in 3 partite

La partenza di Fonseca al Milan è stata la sua peggiore in carriera da allenatore. A riferirlo è Sky Sport riportando i numeri del tecnico portoghese dopo le prime 3 partite di campionato.

Mai prima d’ora Fonsea aveva conquistato 2 punti in 3 gare. In 10 anni le sue partenze sono state sempre a rilento, ma solo con Roma e Lille aveva ottenuto 4 punti. E alla fine, in entrambi i casi, chiuse al 5° posto in classifica… Unica eccezione è stata lo Shakhtar quando fece bottino pieno in 3 giornate per poi vincere il campionato ucraino.