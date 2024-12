Fonseca Milan: «Poche partite in Serie A con una squadra offensiva come noi oggi». Le ultimissime notizie sui rossoneri

Intervenuto in conferenza stampa dopo Milan-Genoa, Paulo Fonseca, tecnico dei rossoneri, ha rilasciato il suo personale commento sulla prestazione e sulla questione mercato.

MERCATO – «Penso che la squadra abbia avuto ambizione per vincere la partita. Non si vedono tante partite in Serie A di una squadra così offensiva come noi oggi. La squadra è stata ambiziosa. Non è tempo per pensare a gennaio. Dobbiamo pesnare a lavorare. Al tempo giusto penseremo che si può fare per migliorare la squadra».

