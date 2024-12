Fonseca Milan: «Malessere tifosi? Lavoriamo per cambiare la storia». Le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della Stella Rossa

Paulo Fonseca, quest’oggi, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League del Milan contro la Stella Rossa. Di seguito le sue parole riguardo al momento che sta attraversando la squadra

L’ANNUNCIO DI FONSECA – «Stiamo lavorando per cambiare la storia. Io continuo a credere che stiamo migliorando e arriveremo alla fine in un’altra posizione. Non ho dubbi su questo ed è per questo che continuo a lavorare con la stessa fiducia del primo giorno. Se guardo la classifica capisco i sentimenti dei tifosi ma stiamo lavorando per migliorare».