Fonseca Milan, il tecnico indica la via: «Vogliamo essere sempre offensivi, qui stiamo andando bene». L’estratto dalla conferenza stampa

Paulo Fonseca, tecnico del Milan, ha tenuto oggi la conferenza stampa di presentazione al match contro la Juventus. Di seguito un piccolo estratto sulla tematica attitudine della squadra.

ATTITUDINE – «Noi vogliamo essere sempre offensivi, stiamo andando bene da quel punto di vista come visto a Madrid e Cagliari con 6 gol totali segnati. Non possiamo dipendere da un solo calciatore ma da tutta la squadra. Dopo penso che il giocatore si esalta se la squadra sta bene. Credo che tutti i giocatori saranno importanti nella partita. Sappiamo che la Juve è la squadra che ha preso meno gol, è fortissima difensivamente. Sarà una partita difficile in avanti, non ho dubbi su questo»