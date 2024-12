Fonseca Milan sull’obiettivo Champions: la frase sulla qualificazione diretta agli ottavi. Le dichiarazioni dell’allenatore alla vigilia della Stella Rossa

Paulo Fonseca, quest’oggi, ha presentato in conferenza stampa la sfida di Champions League del Milan contro la Stella Rossa. Di seguito le sue parole riguardo alla possibile qualificazione diretta agli ottavi.

PENSIERO AGLI OTTAVI DI FINALE – «La cosa più importante è vincere la prossima partita ma non posso dire che non pensiamo ad andare direttamente agli ottavi vincendo le prossime tre gare. Se non vinciamo la prossima però sarà difficile, dobbiamo pensare solo alla Stella Rossa e poi pensiamo al resto».