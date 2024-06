Fonseca Milan, ormai non ci sono più dubbi: sarà lui il NUOVO ALLENATORE. Quando è prevista la firma coi rossoneri

Fonseca Milan, ormai non ci sono più dubbi: sarà lui il nuovo allenatore. Ecco quando il tecnico firmerà il contratto

Ormai non ci sono più dubbi: Paulo Fonseca sarà il nuovo allenatore del Milan. L’annuncio della separazione dal Lille di oggi è un chiaro segnale di come ormai manchi solamente l’ufficialità del suo passaggio in rossonero.

Ma quando arriverà? Secondo quanto riferito da Sky, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, Fonseca diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Diavolo al posto di Stefano Pioli.