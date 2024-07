MN24 – Fonseca ARRIVA a Milano: ecco quando sarà in città il nuovo allenatore rossonero. Tutti i dettagli

Secondo quanto appreso da Milannews24, il nuovo allenatore del Milan Fonseca sarà a Milano sabato 6 o domenica 7 luglio. Il tecnico è pronto per iniziare la nuova avventura in rossonero e nella giornata di lunedì si presenterà in conferenza stampa.

Poi inizierà il ritiro col quale si darà il via alle danze per la nuova stagione in cui bisognerà lottare in ben 4 competizioni.