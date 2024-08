Fonseca Milan, numeri HORROR! La STATISTICA non MENTE, ha EMULATO due ex rossoneri

Fonseca-Milan, numeri horror per il tecnico portoghese: la statistica non mente, ha emulato i due ex Pioli e Allegri. Il dato

Paulo Fonseca non ha di certo iniziato col piede giusto la sua avventura sulla panchina del Milan: prima il pari contro il Torino, ieri la sconfitta sul campo del Parma. Un solo punto in due partite: il Milan non faceva così male dal 2019, quando c’era Pioli, e prima ancora dal 2011, quando sulla panchina c’era Max Allegri.

All’ex Roma il compito di ribaltare il trend negativo già a partire dalla prossima gara di campionato contro la Lazio prima delle due settimane di sosta, ad oggi assolutamente necessarie.