Fonseca Milan, Marchetti lo difende: «Non è solo colpa sua, ai rossoneri sta mancando un aspetto fondamentale»

Fonseca Milan, Luca Marchetti, noto giornalista, ha difeso il lavoro del tecnico rossonero in questo avvio di stagione: le sue dichiarazioni

Dalle colonne di TMW, Luca Marchetti ha parlato così del momento del Milan:

PAROLE – «Quella che sta inseguendo il Milan. Ma attenzione: per arrivare a determinati livelli non è necessario solo il lavoro dell’allenatore. Serve un gruppo squadra che sia disposto a seguire il proprio mister e a sacrificarsi e una società pronta a supportare (anche con un mercato funzionale) il cammino che si intende percorrere insieme. Per questo non si può mai dare sempre tutta la responsabilità all’allenatore. E se è vero che in questa stagione dove tante squadre hanno cercato di ricostruirsi il Milan è una di quelle che sta fornendo un cammino più altalenante, è altrettanto vero che lo stesso Ibrahimovic, prima della partita di martedì, ha detto che non ci sarà bisogno di intervenire sul mercato: non è necessariamente un discorso di uomini. Magari di rendimento, di applicazione».