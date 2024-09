Fonseca Milan, la RIVELAZIONE: «Sovrastato in TUTTO, dopo Liverpool è uscito a PEZZI. E con Ibrahimovic…». I retroscena

La Gazzetta dello Sport ha svelato alcuni retroscena su Fonseca e la sua posizione in bilico al Milan.

L’allenatore, responsabile di una squadra senza cuore e identità, è uscito a pezzi dal confronto con il Liverpool in Champions League, sovrastato in tutto. A differenza di Inzaghi col Manchester City, poi, Fonseca non ci ha messo niente di suo. Per lui è stato tutto difficile fin dall’inizio perché ha pagato la “doppia anima” del Milan: quella del fondo Elliott che ha elargito il prestito a Cardinale. Il rapporto con Ibrahimovic, poi, non è nato nel migliore dei modi. Al primo incontro, infatti, l’approccio dello svedese fu del tipo “Tu chi hai allenato?”. E la delegittimazione nei suoi confronti è stata progressiva (incontro con la squadra ma senza il mister, la strigliata riguardo il mercato, la decisione dell’esclusione di Theo Hernandez e Leao con la Lazio, le voci dei contatti con Terzic).