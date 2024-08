Fonseca sul SUO GIOCO: «Sono CONVINTO di QUESTA COSA. Le mie IDEE? I calciatori la pensano così»

L’allenatore del Milan Paulo Fonseca ha parlato nella conferenza stampa prima della Lazio delle uìsue idee di gioco

Vigilia di gara per il Milan, con mister Paulo Fonseca che ha parlato ai giornalisti in conferenza stampa per presentare la sfida contro la Lazio. Ecco le sue parole sulle sue idee di gioco.

LE SUE PAROLE – «Ho già detto che la pre-stagione sia stata un buon esempio di quello che possiamo essere. Tutti i calciatori sono stati aperti a giocare questo calcio. Io non ho dubbi nel quello in cui credo. Ne sono convinto».

LA CONFERENZA STAMPA DI FONSECA ALLA VIGILIA DI LAZIO-MILAN