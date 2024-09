Fonseca Milan, c’è la MOSSA che SPARIGLIA le carte! Gioca LUI, prove tattiche a Milanello

Fonseca-Milan, c’è la mossa che spariglia le carte! Abraham in panchina, Loftus-Cheek dietro Morata. Le ultime

Come riportato da Tuttosport, Paulo Fonseca, tecnico del Milan, starebbe pensando ad una clamorosa mossa di formazione in vista della sfida di domani contro il Bayer Leverkusen in Champions League.

Nelle prove tattiche a Milanello infatti l’ex Roma ha provato Morata centravanti con Loftus-Cheek alle sue spalle nel terzetto con Pulisic e Leao. A quel punto in panchina andrebbe Tammy Abraham. Prossime ore decisive.