Fonseca striglia il Milan: «Non abbiamo perso con la Fiorentina per un problema tattico o tecnico, ma perché non abbiamo avuto questo»

Fonseca striglia il Milan: l’allenatore in conferenza stampa ha spiegato perché la squadra è stata sconfitta dalla Fiorentina per 2-1

CAMBIAMENTO – «Il cambiamento è difficile a 360 gradi. Voi pensate che abbiamo perso contro la Fiorentina per un problema tattico o tecnico? Per me è di più. Penso che noi non abbiamo avuto la cattiveria e la voglia di correre più della Fiorentina nel primo tempo. Noi possiamo lavorare ma non abbiamo avuto aggressività e questo non è tattica. Dobbiamo correre più degli avversari e a Firenze non lo abbiamo fatto».

