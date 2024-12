Fonseca Milan, confronto a Milanello col top player e non solo! Tutta la ricostruzione della giornata di ieri: dettaglio clamoroso

Fonseca Milan, ieri il tecnico ha avuto un confronto franco a Milanello con Theo Hernandez e poi nel pomeriggio coi dirigenti: la ricostruzione

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha di fatto ricostruito l’intera giornata vissuta ieri da Paulo Fonseca, tecnico del Milan, tra Milanello e il successivo incontro con la dirigenza.

Ieri a Milanello confronto tra Fonseca e Theo Hernandez cui sono stati mostrati gli errori commessi. Ci saranno colloqui anche con altri giocatori, ovvero Calabria, Tomori e Loftus-Cheek. Poi il tecnico è stato a Casa Milan a parlare con i dirigenti che mercoledì sera erano a conoscenza del contenuto del suo sfogo e che non sono intervenuti per lasciare a lui la competenza totale sullo spogliatoio. Anche l’assenza a Milanello è per questo motivo: non delegittimare l’allenatore davanti ai giocatori.