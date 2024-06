Fonseca Milan, atteso a breve l’annuncio ufficiale del club: ecco quando arriverà. La DATA

Fonseca Milan, atteso a brevissimo l’annuncio ufficiale da parte del club rossonero: ecco quando arriverà. La DATA

Ormai ci siamo: è Paulo Fonseca l’allenatore scelto dal Milan per dare inizio al nuovo corso, con l’annuncio ufficiale che è ora davvero dietro l’angolo.

Com riportato dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport il club rossonero dovrebbe annunciare nella giornata di giovedì l’ingaggio del portoghese, nome presente nella lista dei dirigenti rossoneri a partire dall’eliminazione in Europa League per mano della Roma dello scorso aprile.