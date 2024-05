Fonseca Milan, continua il flirt col portoghese in uscita dal Lille: gli AGGIORNAMENTI

Fonseca Milan, continua il flirt con l’allenatore portoghese in uscita dal Lille: TUTTI gli ultimi aggiornamenti

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha parlato anche del futuro di Paulo Fonseca, uno degli allenatori su cui il Milan sta lavorando attivamente in queste settimane.

PEDULLÀ – «Gli allenatori sono un passaggio essenziale: il Milan continua a flirtare con Fonseca, la Fiorentina ha sempre Aquilani in cima alla lista (con Goretti ds, contratto di un anno), il Torino è sempre in direzione Vanoli dopo aver provato grandi arrampicate. E Italiano? Ha due o tre opzioni, non soltanto in Italia, ma la sua priorità resta quella di alzare in cielo la Conference League, il resto arriverà in automatico»