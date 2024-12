Fonseca carica il Milan: «Con l'Atalanta è una partita importante, ma non decisiva. Se vinciamo...»

Fonseca carica il Milan verso l’Atalanta: «Non penso che la squadra abbia bisogno di questa partite per capire cosa stiamo facendo»

Fonseca in conferenza stampa ha caricato il Milan alla vigilia della partita di Serie A contro l’Atalanta. Queste le parole dell’allenatore.

PERCORSO – «Non penso che la squadra abbia bisogno di questa partite per capire cosa stiamo facendo. Partita importante ma non decisiva. Siamo in un buon momento e vincere darebbe fiducia per il futuro».

LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA