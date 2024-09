Fonseca Milan, addio già scritto? Solo così può salvare la panchina

Fonseca Milan, ADDIO già scritto? Solo COSI’ può SALVARE la panchina. Cosa filtra sul futuro dell’allenatore

Fonseca a metà settembre è già un allenatore in bilico al Milan nonostante Furlani lo abbia difeso e confermato in panchina non più tardi di due settimane fa, in occasione della conferenza stampa di presentazione di Abraham.

La cocente sconfitta in Champions League contro il Liverpool, però, è stata una batosta e il derby di domenica sera contro l’Inter sarà una tappa decisiva per lui. Fonseca potrà salvare la sua panchina solo se il Milan dimostrerà di essere vivo, al netto del risultato finale. Solo così potrà avere speranza di guidare i rossoneri anche contro il Lecce. In caso di disfatto, il suo addio sarebbe davvero ad un passo. A riferirlo è Gazzetta.it.