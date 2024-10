Fonseca Milan, Adani lo esalta: «Ha due p***e come due meloni, la gara di ieri ha testimoniato una cosa precisa»

Fonseca Milan, Daniele Adani, ex difensore e opinionista, ha esaltato il tecnico dopo la vittoria di ieri contro l’Udinese

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Daniele Adani ha commentato così Milan–Udinese:

PAROLE – «Facciamo un po’ d’ordine: fuori Leao, Tomori, Abraham, Loftus-Cheek per scelta tecnica; Theo Hernandez per squalifica. Mezz’ora di grandissimo calcio, un’ora di grandissimo sacrificio totale da parte di tutta la squadra singolarmente e collettivamente. Senza però rinunciare mai a cercare il secondo gol, che in un paio di occasioni avrebbe anche meritato. Se tu hai lo spogliatoio contro non ottieni quelle performances dai tuoi calciatori, singole che collettive. Quindi Fonseca non solo è un grande allenatore, ma è anche un grande uomo con due coglioni grossi come due meloni».