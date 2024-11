Fonseca su Leao: «Domani titolare, ma so che può fare ancora meglio! Continuiamo a lavorare su di lui»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico del Milan presenta da Milanello la sfida di domani contro il Cagliari di Nicola in trasferta

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà il Cagliari a San Siro nella sfida valevole per la nona giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonsecadalle 14.30.

LEAO – «Domani giocherà dal primo minuto, ha fatto una buona partita. Io penso che Rafa può fare meglio in alcune situazioni ma ha fatto una buona partita. Dobbiamo tutti capire che domani sarà una partita diversa con marcatura individuale senza tutto lo spazio che ha avuto a Madrid ma mi aspetto lo stesso livello. Rafa ha avuto diverse situazioni in uno contro uno negli ultimi 30 metri, penso che l’ultima scelta la possa migliorare. Dobbiamo continuare a lavorare su di lui per fargli capire queste questioni che sono importanti per lui e per la squadra».