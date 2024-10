Fonseca: «Dobbiamo giocare con CORAGGIO. E Morata...»

Fonseca: «Dobbiamo giocare con CORAGGIO. Formazione? C’è una cosa DIVERSA. E Morata…». L’intervista

Fonseca ha concesso un’intervista a Sky Sport prima di Bayer Leverkusen Milan.

COSA HA DETTO LA SQUADRA PER CARICARLA – «Sono sopratutto parole di motivazione e coraggio per fare un gioco di qualità. E’ un’opportunità e dobbiamo vedere questa partita come un’opportunità. Dobbiamo giocare con coraggio».

SQUADRA DIVERSA SENZA MORATA – «No, manteniamo la stessa struttura, non cambia niente, cambia un giocatore. Morata è troppo rischioso farlo giocare dall’inizio oggi. Abbiamo Tiji (Reijnders ndr) a fare questa posizione che ha fatto. Il resto non cambia niente. Abbiamo una cosa diversa da fare nel nostro modo di difendere e attaccare, ma la struttura non cambia».

L’EQUILIBRIO – «Dipende dalla forma, da come vogliamo difendere. Possiamo cambiare, cambieremo sicuro contro ogni tipo di squadra che gioca in modo diverso. Penso abbiamo stabilità difendendo così. Per me è chiaro che contro certe squadre non possiamo avere questa struttura e difendere così».