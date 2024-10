Fonseca ha deciso: pronta la scelta su di lui! Il ragazzo sarà aggregato alla prima squadra

Camarda Milan, il giovane attaccante rossonero è pronto ad aggregarsi agli ordini di Paulo Fonseca nei prossimi giorni

Francesco Camarda sarà ancora integrato con il Milan prima squadra, Fonseca ha scelto.. Pronta la convocazione nella prossima gara di Serie A che, dopo gli ultimi sviluppi, non sarà contro il Bologna. Il bollettino infortunati in casa rossonera non è dei migliori.

Assenti in attacco sia Luka Jovic sia Tammy Abraham. Il primo infortunatosi nelle scorse settimane e il secondo fermatosi nella gara contro l’Udinese per un problema alla spalla destra.