Fonseca e il commento su Guardiola: «Il calcio è per persone forti: non so cosa sia successo ma questo è il livello del calcio»

Conferenza stampa Fonseca: il tecnico presenta da Milanello la sfida di domani contro l’Empoli a San Siro. Le parole

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà l’Empoli San Siro nella sfida valevole per la quattordicesima giornata della Serie A 2024/25. Milannews24 segue LIVE la conferenza stampa di Paulo Fonseca dalle 14.15.

COMMENTO SU GUARDIOLA – «Non possiamo scappare dalla pressione, poi non so cosa sia successo a Guardiola. Qui ce l’abbiamo tutti i giorni, in tutto l’ambiente. Se non vogliamo averla non possiamo stare a questo livello. Qui si deve vincere, non può essere in un altro modo. Pressione grandissima che si sente tutti i giorni ma il calcio è per persone forti. O siamo forti o non possiamo stare a questo livello nel calcio».

LA CONFERENZA STAMPA INTREGRALE DI PAULO FONSECA