Fonseca senza PAURA: «Sento la FIDUCIA della società. Ibrahimovic? Capisco la CURIOSITA’, ma…». Le parole in conferenza stampa

In conferenza stampa alla vigilia di Inter Milan Fonseca ha svelato un retroscena su Ibrahimovic e sulla fiducia della società.

FIDUCIA – «Io ho sempre sentito la fiducia da parte della società e questa cosa non è cambiato. Capisco la curiosità quando viene Zlatan, ma è stato qui con molta tranquillità come le altre volte. Non vi dico cosa ci siamo detti».

CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA INTEGRALE DI FONSECA