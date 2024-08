Fonseca a Milan TV: «I tifosi meritano altro, difficile da spiegare! Ora serve lavorare su..» - Milan News 24

Le parole di Fonseca a Milan TV nel post di Parma Milan. Ecco cosa ha detto dopo match valido per la giornata 2 di Serie A

PRESTAZIONE – «Mi dispiace per i tifosi che sono stati qui in grande numero e meritavano un altro atteggiamento della nostra squadra. Mi assumo le mie responsabilità e penso che abbiamo sbagliato difensivamente, individualmente e collettivamente. Non possiamo cominciare e prendere gol alla prima situazione. È chiaro che abbiamo un problema difensivo perché offensivamente la squadra crea»

PAVLOVIC – «Può aiutare i compagni, ma il problema non si restringe a un giocatore ma è generale. Mi aspettavo molto di più difensivamente, perché quando si difende così è difficile vincere le partite»

CAMBIAMENTO – «Difficile da spiegare. È sempre più motivante giocare col Barcellona e il Real Madrid. In questa partita dovevamo essere più aggressivi e dovevamo lottare insieme, cosa che non abbiamo fatto. Nel pre-campionato abbiamo fatto tante cose buone ed è difficle da spiegare perché in settimana abbiamo preparato bene la partita. Poi arriva il giorno e prendiamo subito gol e diventa subito difficile per la squadra»