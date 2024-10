Fonseca a DAZN: «E’ mancata AGGRESSIVITA’, se prendiamo GOL così è DIFFICILE vincere. Rigori? Non voglio contribuire a questo CIRCO». Le parole

Fonseca ha concesso un’intervista a DAZN dopo Fiorentina Milan.



RIGORI ED EPISODI – «Non voglio dire niente. Io che amo il calcio non voglio contribuire a questo circo. Oggi non è solo di cose contro o a favore, ogni cosa è stato rigore, il calcio non è cosi. Non voglio parlare di arbitraggio».

MODULO TROPPO OFFENSIVO – «Penso che fino ad oggi abbiamo fatto bene con questa struttura. Non è che la Fiorentina ha creato troppe opportuintà. E’ mancata aggressività nel primo tempo. Il primo gol è stato troppo facile, da rimessa laterale e con una seconda palla. E’ stato un problema di aggressività difensiva e tante cose, l’ho detto ai giocatori. Penso che quando sbagliamo due rigori e prendiamo un gol come abbiamo preso l’ultimo è difficile vincere anche quando si creano tante opportunità».

ERRORI NEI DUE GOL PRESI – «Penso che è difficile da spiegare come hanno fatto gol. Per me è un problema di aggressività, non di struttura. Nel primo tempo non abbiamo fatto quello che abbiamo fatto nelle altre partite. Davanti non sono stati rigorosi a chiudere gli spazi. Se non siamo aggressivi con loro la squadra si allunga, perdiamo le seconde palle, è mancato questo»

POCHI GIOCATORI IN AREA – «Normalmente abbiamo 3-4 giocatori nell’area. Devo guardare la partita. Mi sembra abbiamo che quando abbiamo fatto i cross non sono stati fatti con qualità, ma devo guardare. Mi sembra che abbiamo avuto l’uomo dentro l’area».

SOSTITUZIONI DI PULISIC E LEAO – «Quella di Leao è stata un’opzione mia, volevo più profondità con Okafor in quel momento. Di Pulisic avevo paura, aveva avuto un problema al flessore in settimana, l’abbiamo gestito. Chukwueze è entrato bene, ha creato un’occasione».

ESPULSIONE DI THEO HERNANDEZ – «Di Theo non so quello che è successo».