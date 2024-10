Fonseca AVVERTE: «Partita difficile! NON è facile cambiare nell’AFFRONTARE squadre diverse. Servirà giocare in QUESTA maniera»

Conferenza stampa Fonseca pre Fiorentina Milan: le parole del tecnico rossonero alla vigilia della settima giornata di Serie A 2024-25

Giornata di vigilia in casa Milan, che domani affronterà la Fiorentina al Franchi nella sfida valevole per la settima giornata della Serie A 2024/25.

FIORENTINA – «Penso che sarà una partita difficile. Hanno qualità e buoni giocatori, marcano uomo a uomo. Questo cambiamento nell’affrontare squadre diverse non è facile. Arriviamo da una partita in cui era importante il gioco posizionale, ora c’è una partita in cui sono importanti altre cose. Se non facciamo le cose bene abbiamo più difficoltà col loro modo di difendere a uomo. Sarà una partita difficile»