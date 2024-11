Fonseca esalta Ancelotti: «E’ uno dei migliori allenatori di tutti i tempi e un esempio. Lo ammiro per questo»

Fonseca a Sky Sport ha esaltato Ancelotti alla vigilia di Real Madrid: «E’ uno dei migliori allenatori di tutti i tempi e un esempio»

Fonseca a Sky Sport ha dedicato bellissime parole per Ancelotti. Ecco cosa ha detto alla vigilia di Real Madrid Milan.

IL REAL MADRID E ANCELOTTI – «E’ un orgoglio poter aver la possibilità di stare in una partita di questa. Carlo? Sono un grande ammiratore di Carlo non solo come allenatore. Tendiamo sempre a parlare di quello che gli allenatori vincono e allenano. Per me è importante dire un’altra cosa. Ho un’ammirazione profonda e grande, Carlo per me è il uno dei migliori allenatori di tutti i tempi al tempo. La mia ammirazione è per la persona, è il miglior esempio come persona per tutti noi allenatori. Mi piacerebbe un giorno quando avrò l’età di Carlo che le persone abbiano questi sentimenti non solo sull’allenatore, ma sulla persona. E’ il miglior esempio che possiamo avere».

L’INTERVISTA INTEGRALE