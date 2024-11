Fonseca a Sky: «Possiamo vincere col Real Madrid. Leao? Deve essere speciale. E Ancelotti...»

Le parole di Paulo Fonseca ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida del suo Milan contro il Real Madrid

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ecco le parole di Paulo Fonseca alla vigilia di Real Madrid contro Milan.

PENSIERO ALLE VITTIME DI VALENCIA – «Dobbiamo avere un pensiero su quello che è successo qui in Spagna. Qui il calcio non è la cosa più importante, è più importante la vita delle persone. Il mio pensiero va alle tante persone che hanno perso la vita e alle loro famiglie. Come ha detto Carlo, qui il calcio non ha il significato che è realmente importante. E più importante la vita delle persone».

IL REAL MADRID E ANCELOTTI – «E’ un orgoglio poter aver la possibilità di stare in una partita di questa. Carlo? Sono un grande ammiratore di Carlo non solo come allenatore. Tendiamo sempre a parlare di quello che gli allenatori vincono e allenano. Per me è importante dire un’altra cosa. Ho un’ammirazione profonda e grande, Carlo per me è il uno dei migliori allenatori di tutti i tempi al tempo. La mia ammirazione è per la persona, è il miglior esempio come persona per tutti noi allenatori. Mi piacerebbe un giorno quando avrò l’età di Carlo che le persone abbiano questi sentimenti non solo sull’allenatore, ma sulla persona. E’ il miglior esempio che possiamo avere».

RISOLVERE I PROBLEMI CON IL DIALOGO – «Io credo molto nelle relazioni e il dialogo è importante per gestire una squadra con la dimensione del Milan. Credo molto nel dialogo, individuale e collettivo. E’ quello che faccio da sempre e dal primo giorno che sono arrivato qui al Milan».

VINCERE E’ UN SOGNO O UNA POSSIBILITA’ – «E’ una possibilità, come dico sempre io credo che posso vincere sempre e domani non è diverso. E’ vero che affrontiamo una grandissima squadra con grandissimo giocatori e un grandissimo allenatore, ma perché non possiamo pensare di poter vincere? Dobbiamo rispettare la nostra strategia, essere rigorosi, sapere che per vincere una partita come questa dobbiamo difendere bene e da squadra. Arriviamo qui e vogliamo essere il Milan, fare il nostro gioco e vincere. E’ difficile, ma possiamo avere questa ambizione».

LEAO TITOLARE E LA SUA REAZIONE – «Con normalità, come deve essere. Lui è abituato a giocare questo tipo di partite. Rafa deve stare bene e motivato domani e poter fare la differenza, essere speciale. E’ quello che voglio e che tutti noi vogliamo».



PERCORSO DI CRESCITA DEL MILAN E DEL REAL MADRID – «Sono diversi, squadre diverse, giocatori diversi. Carlo è da tempo qui, l’80% della squadra è la stessa. Carlo parla di inserire i nuovi giocatori nel modo di giocare. Per noi è diverso: allenatore nuovo, tutto è cambiato nella forma di giocare. Penso che stiamo creando questa identità. Abbiamo bisogno di tempo. Per me è notorio la crescita della squadra e la creazione di questa identità».