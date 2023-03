From Milan to the world: Fondazione Milan vola a New York

Una delegazione rossonera, guidata dal Presidente Paolo Scaroni, è in viaggio istituzionale per condividere la visione e i valori del Club

Una delegazione rossonera, guidata dal Presidente Paolo Scaroni, è in viaggio istituzionale a New York, per condividere la visione e i valori di AC Milan: un leggendario Club di calcio, ma anche una delle istituzioni sociali e culturali più apprezzate al mondo, con oltre 500 milioni di tifosi, di cui oltre 40 milioni negli Stati Uniti.

Fondazione Milan rinnova oggi il progetto in partnership con Success Academy Charter Schools di Harlem: pronte oltre 5 mila borse di studio per rendere il calcio una disciplina sempre più accessibile, uno strumento di crescita e inclusione sociale.

Domenica 26 marzo, il Presidente Paolo Scaroni sarà tra i principali relatori dell’evento internazionale “Change the World – Model United Nations” che avrà luogo all’interno del Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite.

Una delegazione di AC Milan, guidata dal Presidente Paolo Scaroni, insieme al Segretario Generale di Fondazione Milan, Rocco Giorgianni, è da oggi in visita istituzionale a New York.

La presenza in un territorio strategico come il mercato statunitense è un’importante occasione per condividere la visione e i valori del Milan, una grande istituzione sociale e culturale che – anche attraverso il lavoro di Fondazione Milan – unisce oltre 500 milioni di appassionati nel mondo. Un Club consapevole della profonda responsabilità nei confronti dei propri stakeholder, dei sostenitori ma anche delle comunità in cui vive e opera.

Un intenso viaggio che va a consolidare il filo rossonero che unisce Milano a New York, l’Italia agli Stati Uniti, Paese in cui il Milan è il primo brand italiano di calcio per quanto riguarda la forza del marchio (dati YouGov Football Index, 2022) con una fanbase di 43,2 milioni di tifosi, per la maggior parte concentrati a New York e Los Angeles (dati Nielsen, 2020 e GWI, 2022).

In particolare, durante la parentesi newyorkese, il Presidente Scaroni sarà uno dei protagonisti di “Change the World – Model United Nations”, evento annuale internazionale organizzato per iniziativa dell’Associazione Diplomatici che sino a domenica 26 marzo vedrà la partecipazione di oltre cinque mila studenti provenienti da tutto il mondo e che ha luogo nel Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, con l’obiettivo di stimolare i giovani ad un confronto sui principali temi dell’agenda politica globale.

Il Presidente è stato invitato all’evento – che negli anni ha ospitato personalità eccellenti come Bill Clinton, Liliana Segre, Michel Platini, Andrij Ševčenko, Bebe Vio – per parlare agli studenti universitari presenti nella General Assembly Hall su temi riguardanti la geopolitica internazionale e il ruolo di AC Milan come corporate citizen, con al centro il lavoro di Fondazione Milan, la public charity del Club che di recente ha festeggiato i propri 20 anni di attività.

Nel corso del viaggio a New York, il Club e Fondazione Milan rinnovano anche per la prossima stagione il supporto al Soccer Program, iniziativa realizzata dalla Success Academy Charter Schools nel quartiere di Harlem, a New York. Il progetto, che vede il coinvolgimento di Fondazione Milan dal 2021, ha l’obiettivo di dare a tutti i bambini, indipendentemente da provenienza e possibilità economiche, l’opportunità di scendere in campo ed includere il calcio nella propria routine scolastica, puntando ad uno sviluppo del singolo e, allo stesso tempo, ad una positiva ed inclusiva evoluzione dell’intero movimento calcistico statunitense.

Il supporto al Soccer Program, che sostiene oltre 5.000 studenti provenienti prevalentemente da famiglie a basso reddito, si inserisce nel più ampio programma Sport For Change di Fondazione Milan, in cui confluiscono i progetti rivolti a giovani in condizioni di povertà educativa e che non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei, affinché – utilizzando lo sport come strumento di educazione – possano crescere ed esprimere il proprio potenziale.

Infine, tappa importante per il Club a New York, sarà anche un incontro con una rappresentanza dell’AC Milan Club New York City, durante il quale il Presidente Scaroni avrà l’opportunità di visitare il Football Factory at Legends di Manhattan, dove i tifosi si riuniscono ogni settimana per supportare i rossoneri. Un momento per consolidare il legame emotivo che connette e emoziona milioni di appassionati milanisti in tutto li mondo.