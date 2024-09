Fofana a Milan TV: «Atmosfera FANTASTICA, non vedo l’ora di SCOPRIRE di più. Mi ha aiutato tanto QUESTO membro della dirigenza». Le parole

Fofana, nuovo acquisto del Milan, ha rilasciato un’intervista a Milan TV. Di seguito le sue parole.

IL MILAN – «Qui è tutto come me l’avevano descritto. Non ho alcun rimpianto e non vedo l’ora di scoprire di più».

L’ARRIVO AL MILAN – «La dirigenza mi ha aiutato tanto. Specialmente Moncada, che è anche lui francese, mi ha dato una grande mano. Tutto il supporto che ho ricevuto mi ha aiutato molto, il club mi è stato di grande aiuto. Nello spogliatoio cerco sempre di parlare italiano o spagnolo».

LA CONDIZIONE FISICA – «Tutti conoscono la condizione fisica con cui sono arrivato in estate e sono determinato ad arrivare al 100% il prima possibile. Partita dopo partita cercherò di fare sempre meglio».

IL DERBY – «Sono molto contento. Era il mio primo derby qui, l’atmosfera era fantastica. Battere l’Inter può significare un nuovo inizio».