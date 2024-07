Fofana Milan: il Monaco non cambia idea! I francesi continuano a fare questa richiesta a Furlani per lasciar partire il centrocampista

Come riferito da Luca Marchetti a Sky Sport 24, il Milan continua a trattare con il Monaco per Youssouf Fofana: l’accordo con il centrocampista c’è, ma la trattativa procede a fuoco lento perché non è ancora stata trovata l’intesa con il club francese.

I monegaschi non vogliono scendere sotto i 20 milioni di euro, il Diavolo si è fermato ad una cifra inferiore con la sua offerta. Il tempo, comunque, può essere un alleato importante per la fumata bianca nella trattativa.