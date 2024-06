Fofana Milan avanti tutta: nuovi CONTATTI per il centrocampista del Monaco. Gli aggiornamenti

Fofana Milan avanti tutta: nuovi CONTATTI per il centrocampista del Monaco e della nazionale francese. Gli aggiornamenti

Il calciomercato Milan non molla la presa per Youssouf Fofana, primo obiettivo per rinforzare il centrocampo della nuova formazione che sarà allenata da Fonseca.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport negli ultimi giorni ci sarebbero stati dei nuovi contatti per il giocatore, impegnato con la Francia a EURO2024 e che per questo potrebbe sciogliere le riserve soltanto dopo la fine del torneo. Sulle sue tracce diversi club tra Italia ed estero.