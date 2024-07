Fofana Milan, i rossoneri vogliono lo SCONTO: con questa CIFRA si può chiudere il secondo colpo! I dettagli sul calciomercato

Il calciomercato Milan continua a lavorare per chiudere il secondo colpo dopo Alvaro Morata. Come riportato da Alfredo Pedullà, i rossoneri vorrebbero uno sconto per portare Fofana, con cui c’è già l’accordo, in rossonero.

Il Monaco era partito da 20 milioni di euro ma adesso c’è ottimismo per chiudere sotto questa cifra con la voglia di chiudere presto il colpo.